Фитнес-эксперт дала советы по проработке мышц рук и уменьшению их объема

Фитнес-эксперт посоветовала выполнять кардиотренировки для стройных рук

Фитнес-эксперт и диетолог Бреа Лофтон дала советы по проработке мышц рук и уменьшению их объема. Ее слова приводит Forbes.

Специалист отметила: чтобы сделать руки стройными, важно улучшить физическую форму в целом. «Единственный способ избавиться от жира на руках — это уменьшить общий объем жировых отложений за счет здорового питания и упражнений для поддержания состояния здоровья и массы тела», — заявила Лофтон. Она добавила, что необходимо пить больше воды и сократить потребление перекусов, сделанных из продуктов с высоким инсулиновым индексом (хлеб, хлопья, чипсы и сладости).

Эксперт пояснила, что для сжигания жировой ткани и проработки мышц рук стоит включить свой график силовые тренировки с гантелями и кардио. «По крайней мере, 30 минут кардиотренировок средней интенсивности примерно три-пять раз в неделю могут быть полезны для балансирования потребляемых калорий», - рассказала Лофтон.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал три лучших способа накачать бицепсы. Эксперт посоветовал делать сгибание рук с гантелями. Также он рекомендовал делать концентрированный подъем с гантелей. Кроме того, специалист предложил делать подъемы «молотки».