В «Динамо» прокомментировали поражение в приуроченном к столетию клуба матче

Член совета директоров «Динамо» Гафин извинился за поражение команды «Факелу» в РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение в матче, приуроченном к столетию клуба, против воронежского «Факела». Его слова приводит РИА Новости.

«Во первых, хочется сделать комплимент "Факелу", они боевые. У нас много факторов поражения. Процессом руководит тренер. Ключевые причины во всех компонентах», — заявил Гафин. Функционер извинился за проигрыш и добавил, что команде стыдно за этот результат. Он также назвал высокой вероятность отставки главного тренера Славиши Йокановича, если бело-голубые не попадут в число призеров чемпионата России.

Ранее 28 апреля «Динамо» уступило дома «Факелу» со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Форвард гостей Георгий Гонгадзе поразил ворота бело-голубых на 49-й минуте, а затем удвоил преимущество команды, реализовав пенальти на 61-й.

После 25 игр «Динамо» расположилось на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 баллов. Следующую встречу «Динамо» проведет с «Химками» 6 мая.