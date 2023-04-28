Курс евро опустился ниже 89 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 89 рублей впервые с 11 апреля

В ходе торгов в пятницу, 28 апреля, стоимость евро опустилась ниже 89 рублей — это произошло впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В нижней точке валюта падала до 88,947 рубля. На момент написания материала курс колебался в диапазоне 88,98-88,96 рубля. Параллельно курс доллара на минимуме опускался ниже 81 рубля, до отметки в 80,905 рубля. По состоянию на 12:26 мск американская валюта торговалась на уровне 80,92 рубля.

Курсы евро и доллара по отношению к рублю в последний год в условиях введенных ограничений определяются через соотношение импорта и экспорта в денежном выражении. В начале апреля иностранные валюты обновили годовые максимумы: 7 апреля доллар подорожал до 83,4 рубля, а евро — до 91,2 рубля.

Банк России установил курс доллара и евро с 28 апреля на уровне 81,56 рубля и 90,2 рубля соответственно. В середине месяца регулятор заявил, что в первом квартале реальный эффективный курс рубля снизился на 14,7 процента, в том числе в марте снижение составило 3,4 процента.