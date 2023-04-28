Названы спасающие от тревоги физические упражнения

«Белновости» назвали плавание и йогу спасающими от тревоги физическими упражнениями

Журналисты «Белновостей» назвали спасающие от тревоги физические упражнения. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, для того чтобы снизить стресс и беспокойство, важно не количество упражнений, а их регулярность. Для тренировок подходят йога, пешие прогулки, бег, плавание, пилатес и силовые упражнения. Чем интенсивнее упражнения, тем больший эффект они имеют.

Чтобы получить быстрый заряд энергии, авторы советуют использовать прыжки со скакалкой, подъем по лестнице, активные танцы, приседания, прыжки. Эффект можно будет почувствовать после трех месяцев регулярных занятий.

5 марта фитнес-эксперт Торил Хикман назвала признаки перетренированности. По ее словам, один из главных симптомов усталости от занятий — выгорание. Другими важными сигналами является снижение спортивных результатов и аппетита, а также замедленный пульс в состоянии покоя.