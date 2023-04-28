В Кремле прокомментировали информацию о платежной системе для туристов в Турции

Песков: работа над новой платежной системой для российских туристов в Турции ведется

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новой платежной системе для российских туристов в Турции. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, работа в этом направлении ведется. Других комментариев по этому поводу представитель Кремля не дал.

О том, что Россия и Турция начали разрабатывать альтернативную платежную систему, картами которой российские туристы смогут расплачиваться в республике, сообщало издание Hurriyet со ссылкой на источники в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По информации газеты, платежная система будет называться Rebit kart.

До этого отечественным путешественникам, отправляющимся за рубеж, посоветовали оформить пластиковую карту «Мир» и UnionPay в банке «Приморье».