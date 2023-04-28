Глава российского региона назвал причину гибели подорвавшихся на мине жителей

Гладков: подорвавшиеся на мине жители Белгородской области пренебрегли своей безопасностью

К гибели мирных жителей Белгородской области привело их пренебрежение своей безопасностью. Такую причину случившегося назвал в Telegram-канале глава приграничного с Украиной российского региона Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор сообщил о гибели двоих жителей региона при подрыве автомобиля. Он указал, что россияне выехали в запрещенную зону.

По словам Гладкова, выехавших на рыбалку жителей области не остановили ни второй год действующий на территории региона режим ЧС, ни таблички с предостережением о минной опасности, ни ежедневные обстрелы.

Родственники стали искать россиян лишь спустя сутки, сообщил Гладков. Тела обоих жителей области были найдены рядом с подорвавшимся на мине автомобилем, добавил он.

Изначально сообщалось, что в результате подрыва автомобиля в Белгородской области погибли четыре человека. Гладков еще раз опроверг эту информацию, указав, что двое из считавшихся пропавшими жителей остались дома.