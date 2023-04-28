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12:47, 28 апреля 2023Бывший СССР

На Украине сослались на «Божью волю» в вопросе контрнаступления

Резников: контрнаступление ВСУ начнется, как только будет «воля Божья»

Фото: Libkos / AP

Министр обороны Украины Алексей Резников сослался на «Божью волю» в вопросе предстоящего контрнаступления Вооруженных сил страны. Его цитирует Reuters.

«Как только будет воля Божья, погода и решение командиров, мы это сделаем», — заявил министр на брифинге.

При этом точную дату контрнаступления Резников не назвал.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что украинское контрнаступление затягивается из-за недостаточных поставок тяжелых вооружений со стороны Запада. Отмечается, что Киев просил 300 боевых танков, но на данный момент прибыли только 200 единиц.

По словам Резникова, контрнаступление украинской армии начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. Как утверждает министр, оно якобы случится раньше, чем об этом станет известно общественности.

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Алевтина Запольская
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