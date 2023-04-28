Исмаилов обратился к Емельяненко перед боем с блогером

Магомед Исмаилов пожелал Александру Емельяненко выиграть бой с алкогольной зависимостью

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Александру Емельяненко, которому предстоит поединок с блогером Евгением Ершовым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хорошо, что [дерется] не с профессиональным спортсменом. Желаю Саше, чтобы он выиграл свой основной бой. Не тот, что в клетке, а основной, и всегда жил со сладким послевкусием от этой победы», — заявил спортсмен.

19 апреля российский боец ММА Александр Шлеменко выразил готовность избавить Емельяненко от алкогольной зависимости и пригласил его на фестиваль трезвого образа жизни, который пройдет в августе. «Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — сказал Шлеменко.

Емельяненко встретится с Ершовым 26 мая. Схватка пройдет в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В ММА Александр Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей. На счету Ершова четыре победы и четыре поражения.