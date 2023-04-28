США обвинили в помощи ВСУ по нацеливанию на Россию

Депутат Картаполов: спецслужбы США передают ВСУ разведданные для ударов по территории РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американские разведданные для нацеливания по территории России. С таким обвинением в разговоре с Telegram-каналом Shot выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат объяснил, как именно устроена система противовоздушной обороны (ПВО). Российская система ПВО является объектовой, что означает, что любой зенитно-ракетный комплекс можно настроить по нужным параметрам для защиты конкретных объектов. Картаполов сыронизировал, что такие системы можно расставить по границе как забор, однако, по его словам, такой меры будет недостаточно.

«Поэтому, используя разведданные американские, [ВСУ] находят промежутки между районами, которые прикрываются комплексами, и запускают», — разъяснил тактику Украины российский парламентарий.

28 апреля дрон ВСУ попытался взорвать УАЗ российских пограничников в Белгородской области, но был уничтожен. Беспилотник с двумя взрывными устройствами атаковал машину военных в районе села Бутырки Валуйского района.

Предположительно, дрон сбросил на внедорожник выстрелы для гранатомета ВОГ-17, однако промахнулся. В результате УАЗ лишь задело осколками. При этом летательный аппарат противника был уничтожен.