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21:42, 28 апреля 2023Забота о себе

Названы способы избежать мучительных пробуждений среди ночи

Эксперт по сну Нил Стэнли объяснил, что утром легче проснуться от любого шороха

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты рассказали, почему многие люди просыпаются ночью, а после не могут уснуть вновь. Способы избежать мучительных пробуждений назвало издание The Sun.

Эксперт по сну Нил Стэнли пояснил, что во время ночного отдыха человек проходит через несколько 90-минутных фаз сна. В последнюю из них спящий погружается в легкий сон. И чем ближе утро, тем больше шансов проснуться от движения партнера рядом или любого малейшего шума.

Издание также ссылается на слова клинического психолога Майкла Бреуса, который призвал отказаться от ночных походов в туалет. «Когда вы покидаете постель, вашему сердцу приходится перекачивать больше крови по телу. Для засыпания необходим низкий пульс в состоянии покоя. Таким образом, поход в туалет делает противоположное тому, что вам нужно», — отметил он. Бреус добавил, что качественному сну также мешает постоянный контроль времени по часам или телефону.

более 40
процентов

людей с трудом засыпают после пробуждения среди ночи

Профессор Брайони Шивз советует встать с постели, если не удалось заснуть в течение 15 минут. Нужно отвлечься и вернуться в постель при первых ощущениях сонливости.

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Профессор Малькольм фон Шанц из Университета Суррея считает, что перед сном нужно отказаться от выпивки. По его словам, алкоголь блокирует попадание триптофана — помогающей спать аминокислоты — в мозг. «Алкоголь имеет странный эффект: он облегчает засыпание, но затрудняет сон и влияет на качество сна», — пояснил он.

Фон Шанц также порекомендовал запирать домашних животных. Он предупредил, что питомцы мешают спать не только потому что ерзают, но и из-за линьки. «Сон с пушистым другом может усугубить аллергию или астму у восприимчивых к этому людей», — заключил он.

Ранее счастливые пары объяснили преимущества сна в разных постелях. Они пояснили, что каждый из партнеров должен иметь свою кровать, чтобы хорошо отдыхать ночью.

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Вера Владзиевская
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