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11:02, 28 апреля 2023Россия

Стало известно о восьми обстрелах приграничного российского региона за ночь

SHOT: Брянскую область за ночь восемь раз обстреляли со стороны Украины

Фото: Telegram-канал SHOT

Брянскую область за минувшую ночь восемь раз обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, приграничные территории находились под обстрелом почти три часа, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилась к четырем часам утра.

Никто не пострадал. В поселке Суземка, как видно из опубликованных кадров, поврежден забор, на земле видны воронки от снарядов.

Фото: Telegram-канал SHOT

Как сообщает SHOT, один из снарядов при обстреле Брянской области прилетел на территорию школы — в тот момент в здании никого не было, так как образовательное учреждение находится на ремонте с марта. При этом у Mash другая информация — издание сообщило. что в момент обстрела в школе шли занятия, внутри находились дети, которых впоследствии эвакуировали.

По официальным данным, за минувшую ночь Брянскую область атаковали один раз. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в ночь на 28 апреля украинский беспилотник атаковал Суземский район, в результате чего был поврежден автомобиль.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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