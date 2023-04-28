ОКР сделал заявление о рекомендациях МОК для российских спортсменов

В ОКР заявили, что рекомендации МОК по допуску россиян создали опасный прецедент

Олимпийский комитет России сделал заявление о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Оно приводится на сайте организации.

В ОКР назвали предложение МОК чрезмерным, необоснованным и дискриминационным. По их мнению, лишение спортсменов национальной самоидентификации — это грубое нарушение принципа равноправия, который является основополагающим в международном праве. Российская сторона подчеркнула, что МОК создал опасный прецедент, при котором спортсмены не будут уверены в том, что их гражданские права будут соблюдаться.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.