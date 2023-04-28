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06:00, 28 апреля 2023Ценности

Девушка увеличила ягодицы и потеряла способность сидеть

Блогерша Микайла Миличи увеличила ягодицы в Турции и потеряла способность сидеть

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Блогерша Микайла Миличи сделала популярную пластическую операцию в Турции и рассказала о неожиданных последствиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @_mikaylahmilici рассказала, что решила увеличить ягодицы с помощью хирургического вмешательства. В опубликованном ролике юзерша предстала с многочисленными отеками и синяками на теле. «Ни одна операция не причиняла мне столько боли, а эта была для меня просто ужасающей», — призналась она.

Кроме того, по словам девушки, она потеряла способность сидеть. «Я боюсь сесть и испытываю очень неприятные ощущения», — объяснила пациентка.

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Видео стало вирусным и набрало 306,9 тысячи просмотров. Подписчики оценили поступок Миличи и решили поддержать ее в комментариях под постом. «Я и сама давно мечтаю о такой операции, но последствия меня пугают, я не смогу вытерпеть период реабилитации», «Спасибо, что честно рассказали обо всем», «Несмотря на все минусы, мне нравится результат», «Желаю вам скорейшего выздоровления», — написали они.

Ранее в апреле хирург Тигран Алексанян назвал россиянам причины внезапной смерти во время пластических операций. Специалист объяснил, что любое хирургическое вмешательство, в том числе пластика, повышает риск возникновения тромбов. Помимо этого, по словам доктора, причинами летального исхода во время операций могут стать генетические отклонения, а также чрезмерное использование биодобавок и употребление наркотиков.

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Екатерина Ештокина
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