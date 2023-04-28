В МИД заявили о срыве Словакией участия экспертов из России в курсе ОДВЗЯИ

МИД: Словакия не допустила представителей РФ до участия в курсе ОДВЗЯИ, отказав им в визах

Словакия не допустила представителей России до участия в учебном курсе Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), отказав им в визах. Об этом сообщили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что региональный вводный учебный курс Подготовительной комиссии (ПК) ОДВЗЯИ стартовал в Словакии 24 апреля. Москва планировала принять в мероприятии участие и направить туда четырех специалистов.

«Еще на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано», — говорится в сообщении.

В МИД России добавили, что Братислава грубо нарушила обязательства, а ее действия являются недружественной, политически мотивированной акцией.

Ранее сообщалось, что американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН. При этом большая часть российской делегации во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым все-таки получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия.