Трамп раскрыл последствия возможного переизбрания Байдена

Трамп заявил, что Байден разрушит США после переизбрания на второй срок

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, к чему приведет возможное переизбрание действующего главы государства Джо Байдена на второй срок. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп назвал президентство Байдена злополучным и отметил, что было невозможно представить его повторное выдвижение. Экс-глава государства раскрыл последствия переизбрания конкурента и заявил, что тот разрушит США.

«В записанном заранее видеоролике он [Байден] сказал, что хочет завершить начатое. Он хочет довести до конца разрушение нашей страны», — заключил Трамп.

Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года 25 апреля. В видеообращении он назвал своей работой защищать американскую демократию и объяснил свое переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки». Действующий вице-президент Штатов Камала Харрис заявила о планах баллотироваться в паре с Байденом.

Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в прошлом году и объявил о своем участии в выборах в 2024 году.