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12:33, 28 апреля 2023Забота о себе

Назван способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером

Эксперт по отношениям Эмма Хаторн посоветовала честно поговорить с охладевшим партнером

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Попытка деликатно расстаться с девушкой или парнем может быть признаком токсичного и нечестного поведения, считает эксперт по отношениям Эмма Хаторн. В беседе с изданием Metro она назвала способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером.

Хартон отметила, что многие вместо того, чтобы прямо сказать о желании расстаться, выбирают более деликатный способ завершить отношения: постепенно отдаляются и проявляют меньше инициативы. По словам эксперта, они намерено отталкивают партнера, чтобы в итоге именно ему пришлось принять решение о разрыве. «Это ленивый способ расстаться с кем-то и не выглядеть виноватым. Так легче, но, в конечном счете, это не самый хороший вариант. Это по-детски», — сказала Хаторн.

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Она посоветовала тем, кого отталкивают, прямо высказать подозрения и не позволять партнеру исчезнуть без объяснений. «Вы не должны обвинять и спорить, но будьте прямолинейны и честны, поговорите о своих чувствах и о будущем ваших отношений», — дала совет эксперт. Она полагает, что подобное поведение придаст уверенности, поскольку вернет некоторый контроль над ситуацией. В заключение Хаторн посоветовала расстаться с человеком, который не умеет ценить чужое время.

Ранее сексотерапевт Кейт Мойл оценила популярный в TikTok способ проверки чувств в течение 90 дней. По ее мнению, недостатком этого тренда является концентрация на отрицательных качествах партнера, а не на положительной стороне отношений.

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Екатерина Улитина
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