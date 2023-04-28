Третьяк оценил запрет российского флага на чемпионате мира по хоккею
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил запрет на пронос российского флага на матчах чемпионата мира 2023 года по хоккею в Риге. Его слова приводит «Матч ТВ».
Третьяк назвал решение организаторов неправильным, так как нельзя смешивать политику и спорт. Он посчитал, что в ситуации виновна не Международная федерация хоккея (IIHF), а организаторы турнира.
27 апреля глава организационного комитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил о запрете на триколор и флаг Белоруссии. При этом разрешено приносить и вывешивать украинский флаг.
22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.