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09:45, 28 апреля 2023Спорт

Третьяк оценил запрет российского флага на чемпионате мира по хоккею

Третьяк назвал запрет российского флага на чемпионате мира по хоккею в Риге неправильным

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил запрет на пронос российского флага на матчах чемпионата мира 2023 года по хоккею в Риге. Его слова приводит «Матч ТВ».

Третьяк назвал решение организаторов неправильным, так как нельзя смешивать политику и спорт. Он посчитал, что в ситуации виновна не Международная федерация хоккея (IIHF), а организаторы турнира.

27 апреля глава организационного комитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил о запрете на триколор и флаг Белоруссии. При этом разрешено приносить и вывешивать украинский флаг.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

Анастасия Борисова
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