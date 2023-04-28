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08:00, 28 апреля 2023Мир

Жительница Испании рассказала об отношении граждан страны к королевской семье

Блогер Бердова: жители испанской Галисии больше других ценят королевскую семью

Фото: Eloy Alonso / Reuters

Испанская монархия остается одной из самых традиционных европейских монархий, которые сохранились до сих пор. Для жителей страны королевская семья — это важный символ, однако во всех регионах к ней относятся по-разному, рассказала «Ленте.ру» блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова.

Роль королевской семьи в государственном управлении

Сейчас в Испании действует парламентская форма правления, где законодательная власть принадлежит парламенту. Он состоит из двух палат и выбирается каждые четыре года.

«В нынешней испанской монархии король является главой государства и представляет испанское государство в международных отношениях, а все его действия должны быть одобрены правительством. Нынешний король Испании — Фелипе (Филипп) VI. Королевская семья состоит из его супруги королевы Летисии, двух дочерей Леонор и Софии и родителей Хуана Карлоса и Софии, которые по протоколу сохраняют титул короля и королевы. Фелипе VI был провозглашен королем в 2014 году, когда его отец, король Хуан Карлос I, отрекся от престола в его пользу после 39 лет правления. Наследницей короны является дочь Фелипе VI — принцесса Леонор. Сейчас она проходит трехлетнюю военную подготовку, чтобы стать будущей главой государства», — рассказала Алена Бердова.

Девушка станет верховным главнокомандующим вооруженными силами, когда ее отец либо уйдет в отставку, либо умрет, если не родится наследник мужского пола. Испанцы очень внимательно отнеслись к новости и службе Леонор, поэтому все СМИ обсуждали эту тему несколько дней

Алена Бердоваблогер

Отношение к монархии

Однозначно ответить на вопрос, как относятся испанцы к монархам, сложно. Например, мадридцы и каталонцы сильно отличаются в этих взглядах. Но такого фанатизма к королевской семье, как у англичан, у испанцев нет, рассказала Алена Бердова.

«Отношение к своим монархам отличается у испанцев разных возрастов. Кто-то гордится и восхищается монархией, как институтом, который является неотъемлемой частью образа жизни, кто-то считает королевскую семью идеальной моделью семейной жизни, кто-то следит за повседневной жизнью королевской семьи, кому-то это вообще не интересно. Подросткам, например. Поэтому за последние годы в Испании появились организации, занимающиеся повышением значимости роли наследной монархии. Некоторые из них проводят исследования и конференции, другие действуют на улицах, распространяют плакаты и символику, но у всех одна цель: повысить осведомленность о монархии», — отметила блогер.

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Финансовая поддержка королевской семьи осуществляется из государственного бюджета, что часто становится поводом для критики в неформальном общении у испанцев, добавила она.

«Согласно опросу, проведенному компанией Sociometrica для EL ESPAÑOL, 64 процента испанцев поддерживают короля Фелипе VI, 17,2 процента выступают против и 18,8 процента относятся к нему безразлично. Король Фелипе VI имеет самый высокий рейтинг среди членов королевской семьи по всей стране, набрав 7,34 балла, за ним следует его наследница, принцесса Леонор, с 7,2 балла и его мать, почетная королева София, с 7 баллами. Королева Летиция набрала 6,51 балла, а король Хуан Карлос потерпел неудачу, набрав 3,34 балла. На это повлиял большой скандал, связанный с ним. Несколько лет назад уже бывший король Испании Хуан Карлос I покинул страну на фоне коррупционного расследования против него», — рассказала Алена Бердова.

Из всей страны Галисия — регион, который больше всего ценит испанскую монархию, ее членов и фигуру короля Фелипе VI, а также является регионом с наилучшим мнением о бывшем монархе Хуане Карлосе I, также говорят результаты опороса

Алена Бердоваблогер

Светская хроника

Одна из излюбленных тем испанских медиа — это выходы королевы Летисии и ее дочери на публику, отметила блогер.

«Ее стиль и одежда занимает центральное место. Народ считает, что она лучший посол испанской моды, поэтому королева предпочитает носить как недорогие марки, такие как Mango или Zara, так и люксовые бренды. Каждый выход всегда пристально рассматривается, в СМИ всегда подчеркивают не только бренд, который надела королева, но и во сколько ей обошелся наряд. Платье за 50 евро — это абсолютная норма для нее», — заключила она.

Ранее Алена Бердова перечислила пять главных проблем жизни в Барселоне.

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Мария Сметанина
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