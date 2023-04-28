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09:45, 28 апреля 2023Ценности

Парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии посоветовала мыть пряди вниз головой

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла секреты правильного мытья головы. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 61,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом rachelvalentinehair регулярно размещает ролики, в которых делится рекомендациями по уходу за волосами. В одном из последних видео специалист в первую очередь порекомендовала мыть голову в ванной, наклонившись вниз. Эксперт уточнила, что важно тщательно смачивать корни водой перед нанесением шампуня.

Затем, по словам Валентайн, стоит дважды равномерно распределить моющее средство и тщательно помассировать кожу головы, а затем промыть волосы. В заключение парикмахер посоветовала выжать лишнюю влагу полотенцем и нанести кондиционер на концы волос, оставив его на несколько минут. «После этих действий их внешний вид станет как после салона», — заявила она.

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Ролик стал вирусным, набрал 930 тысяч просмотров. Подписчики неоднозначно оценили рекомендации блогерши в комментариях под постом. «У меня от такой позы отвалится спина», «Я тоже парикмахер, и мою голову именно таким образом», «Я не могу так сильно наклоняться», «Спасибо вам! Оказывается, я всегда неправильно мыла голову», — написали они.

Ранее в апреле специалистка поддержки в сфере охраны психического здоровья Клэр Сэндифорд из Формби, Англия, начала мыть голову раз в три недели и поделилась опытом. Британка рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она сократила количество водных процедур. Спустя три месяца Сэндифорд заметила, что кожа ее головы начала выделять меньше себума и волосы стали менее жирными.

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Екатерина Ештокина
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