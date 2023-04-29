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17:26, 29 апреля 2023Силовые структуры

Прокуратура заинтересовалась имуществом Блиновской в ОАЭ

ТАСС: Россия направила ОАЭ запрос на проверку имущества Блиновской в стране для его ареста

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Прокуратура России направила властям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запрос с поручением на проверку имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счет компенсации причиненного ею ущерба государству», — сообщил источник.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски. На данный момент автора тренингов отправили под домашний арест.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

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Варвара Кошечкина
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