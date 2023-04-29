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00:12, 29 апреля 2023Наука и техника

Употребление авокадо снизило риск развития диабета на 20 процентов

Включение в рацион авокадо снизило риск диабета второго типа на 20 процентов

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора заметили, что употребление авокадо снижает риск развития диабета второго типа на 20 процентов. Результаты работы опубликованы в Journal of Diabetes Mellitus.

Авторы рассмотрели данные 6159 человек, из которых 983 включили авокадо в свой рацион, а остальные — нет. Участников опросили о всей съеденной пище и выпитых напитках в течение двух дней, а также то, как они были приготовлены. Затем специалисты оценили взаимосвязь потребления авокадо и развития диабета второго типа на протяжении шестилетнего периода наблюдения. Оказалось, что включение в диету авокадо уменьшает вероятность возникновения этого заболевания на 20 процентов.

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Исследователи считают, что этот продукт необходимо включить в свой ежедневный рацион всем, кто хочет снизить риск развития диабета второго типа. В будущих работах планируется выяснить механизмы, ответственные за благотворное влияние авокадо на организм.

В апреле 2023 сотрудники из Университета Тафтса обнаружили, что неправильное питание стало причиной более 70 процентов случаев диабета второго типа в мире.

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Елена Апазиди
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