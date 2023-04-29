Употребление авокадо снизило риск развития диабета на 20 процентов

Включение в рацион авокадо снизило риск диабета второго типа на 20 процентов

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора заметили, что употребление авокадо снижает риск развития диабета второго типа на 20 процентов. Результаты работы опубликованы в Journal of Diabetes Mellitus.

Авторы рассмотрели данные 6159 человек, из которых 983 включили авокадо в свой рацион, а остальные — нет. Участников опросили о всей съеденной пище и выпитых напитках в течение двух дней, а также то, как они были приготовлены. Затем специалисты оценили взаимосвязь потребления авокадо и развития диабета второго типа на протяжении шестилетнего периода наблюдения. Оказалось, что включение в диету авокадо уменьшает вероятность возникновения этого заболевания на 20 процентов.

Исследователи считают, что этот продукт необходимо включить в свой ежедневный рацион всем, кто хочет снизить риск развития диабета второго типа. В будущих работах планируется выяснить механизмы, ответственные за благотворное влияние авокадо на организм.

В апреле 2023 сотрудники из Университета Тафтса обнаружили, что неправильное питание стало причиной более 70 процентов случаев диабета второго типа в мире.