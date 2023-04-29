Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 29 апреля 2023Россия

В атаке на Крым участвовали до шести беспилотников ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Крым и Севастополь по меньшей мере шестью беспилотниками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и Севастополь по меньшей мере шестью беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Канал опубликовал фотографию одного из беспилотных летательных аппаратов, сбитых системой противовоздушной обороны (ПВО). По данным SHOT, на снимке Mugin-5 Pro — легкий разведывательный беспилотник, масса которого составляет 85 килограммов. Такие дроны могут работать в воздухе до семи часов и развивать максимальную скорость до 150 километров в час. Беспилотник имеет карбоновый корпус, что затрудняет его обнаружение ПВО.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаев,, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь
В атаке на Крым участвовали до шести беспилотников ВСУ
Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировали
Шойгу анонсировал международные военно-спортивные игры в России
Опубликовано видео отреставрированного Южного речного вокзала в Москве
Американский игрок клуба КХЛ заявил о желании получить российское гражданство
МИД прокомментировал ультиматум Киева по аммиакопроводу в Одессу
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на публике
Описано будущее курса доллара и евро
В России отреагировали на проникновение полиции Польши в школу при посольстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.