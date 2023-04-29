В атаке на Крым участвовали до шести беспилотников ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Крым и Севастополь по меньшей мере шестью беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и Севастополь по меньшей мере шестью беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Канал опубликовал фотографию одного из беспилотных летательных аппаратов, сбитых системой противовоздушной обороны (ПВО). По данным SHOT, на снимке Mugin-5 Pro — легкий разведывательный беспилотник, масса которого составляет 85 килограммов. Такие дроны могут работать в воздухе до семи часов и развивать максимальную скорость до 150 километров в час. Беспилотник имеет карбоновый корпус, что затрудняет его обнаружение ПВО.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаев,, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.