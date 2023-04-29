Эрдоган рассказал о своем самочувствии

Президент Турции Эрдоган заявил, что состояние его здоровья улучшилось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья — по словам турецкого лидера, он чувствует себя гораздо лучше. Такое заявление он сделал в коротком комментарии журналистке телеканала CNN Türk.

«Намного лучше», — ответил турецкий президент на вопрос СМИ.

Турецкий лидер почувствовал себя плохо в ходе прямого эфира 25 апреля. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Однако член Совбеза страны Чагры Эрхан опроверг эту версию.

Сегодня, 29 апреля, Эрдоган впервые появился на публике после сообщений о недомогании.