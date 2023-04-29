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18:45, 29 апреля 2023Спорт

Футболист «Краснодара» заявил о желании получить российское гражданство

Футболист «Краснодара» Батчи не исключил, что в будущем получит российское гражданство

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Ангольский футболист, выступающий за «Краснодар», Жоау Батчи заявил о желании получить российское гражданство. Его слова передает Sport24.

«Не думаю об этом (о получении российского паспорта — прим. "Ленты.ру") сейчас, (смеется)! Но в будущем — посмотрим», — не исключил спортсмен, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

В текущем сезоне Батчи принял участие в 13 встречах, в которых ему удалось забить три гола и сделать две голевые передачи.

Ранее американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Бреннан Менелл заявил о желании оформить гражданство России. О таком намерении американца рассказал спортивный директор клуба Алексей Сопин. Подробности о ходе процедуры не раскрываются.

Варвара Кошечкина
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