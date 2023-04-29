Призера Олимпиады-1980 арестовали в Индии за продажу наркотиков

Indian Express: призера Олимпиады-1980 Варганову арестовали в Индии за продажу наркотиков

Призера Олимпийских игр-1980 по плаванию Светлану Варганову арестовали в Индии. Об этом сообщает Indian Express.

По информации источника, бывшая спортсменка была задержана на Гоа за продажу наркотиков. Вместе с ней арестовали бывшего российского полицейского и их сообщника из Индии. При задержании были изъяты запрещенные вещества и деньги, вырученные за их продажу.

Отмечается, что операция по поимке нарушителей длилась две недели. Согласно имеющимся данным, Варганова жила в Индии на протяжении нескольких лет и продавала наркотики иностранцам.

Варганова завоевала серебро на Олимпиаде-1980 в плавании брассом на 200 метров. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира в 1982 году. Кроме того, в ее активе бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.