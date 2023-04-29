Захарова прокомментировала вторжение в школу при посольстве России в Польше

Захарова назвала провокацией политику Польши из-за инцидента со школой при посольстве РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент со вторжением властей Польши на территорию школы при российском посольстве в Варшаве. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram.

Захарова обратила внимание на то, что Польша уже много лет пренебрегает международным правом, двусторонними соглашениями и внутренним законодательством. «[Официальная Варшава] ведет себя вызывающие и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом — провокация», — написала представитель российского МИД.

МИД пообещал жестко ответить на вторжение в школу при посольстве России в Польше. В ведомстве отметили, что считают произошедшее «провокационной затеей» и грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Также МИД обвинил власти Варшавы в посягательстве на дипломатическую недвижимости России в стране.

29 апреля представители мэрии Варшавы вместе с полицейскими проникли на территорию школы при российском посольстве. Произошедшее попало на видео. На нем видно, как с ворот, огораживающих территорию учреждения, срывают замок.

Представитель польского МИД Лукаш Ясина пояснил «Интерфаксу», что польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа, в пользу государства. Утверждается, что российская сторона якобы заняла его незаконно. Сотрудникам школы дали меньше восьми часов на то, чтобы покинуть помещение.