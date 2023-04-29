Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:46, 29 апреля 2023Из жизни

Акула искусала мальчика во время занятий сноркелингом

ABC: акула напала на ребенка в Австралии и искусала его

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Акула напала на мальчика, когда он занимался сноркелингом вблизи национального парка Кейп Рейндж в районе города Эксмут в австралийском штате Западная Австралия. Об этом сообщает ABC.

Днем 11-летний ребенок занимался сноркелингом. Во время ныряния на него напала акула и искусала его. Вид хищной рыбы неизвестен.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

После нападения мальчика доставили в больницу. Врачи провели осмотр и установили, что полученные ребенком раны не опасны для его жизни. После этого его перенаправили в Перт на самолете Королевской летной докторской службы. В детской больнице ребенок пройдет дополнительное лечение.

Ранее сообщалось, что полутораметровая акула напала на профессионального серфера у побережья австралийского штата Западная Австралия и искусала его на глазах у друга. Мужчина отбился от хищной рыбы, несколько раз ударив ее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска
55-летняя Алика Смехова опубликовала фото без одежды
Акула искусала мальчика во время занятий сноркелингом
Фитнес-эксперт рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы
Сотрудники школы российского посольства в Польше начали покидать здание
Захарова отреагировала на визит американской делегации на Украину
Опасность ChatGPT сравнили с ядерным оружием
Делегация из США прибыла в Киев
Медведев предложил перестать поддерживать дипотношения с Польшей
Диетолог перечислила пять продуктов для облегчения симптомов аллергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.