Акула искусала мальчика во время занятий сноркелингом

ABC: акула напала на ребенка в Австралии и искусала его

Акула напала на мальчика, когда он занимался сноркелингом вблизи национального парка Кейп Рейндж в районе города Эксмут в австралийском штате Западная Австралия. Об этом сообщает ABC.

Днем 11-летний ребенок занимался сноркелингом. Во время ныряния на него напала акула и искусала его. Вид хищной рыбы неизвестен.

После нападения мальчика доставили в больницу. Врачи провели осмотр и установили, что полученные ребенком раны не опасны для его жизни. После этого его перенаправили в Перт на самолете Королевской летной докторской службы. В детской больнице ребенок пройдет дополнительное лечение.

Ранее сообщалось, что полутораметровая акула напала на профессионального серфера у побережья австралийского штата Западная Австралия и искусала его на глазах у друга. Мужчина отбился от хищной рыбы, несколько раз ударив ее.

