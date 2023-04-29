Акула искусала мальчика во время занятий сноркелингом
Акула напала на мальчика, когда он занимался сноркелингом вблизи национального парка Кейп Рейндж в районе города Эксмут в австралийском штате Западная Австралия. Об этом сообщает ABC.
Днем 11-летний ребенок занимался сноркелингом. Во время ныряния на него напала акула и искусала его. Вид хищной рыбы неизвестен.
После нападения мальчика доставили в больницу. Врачи провели осмотр и установили, что полученные ребенком раны не опасны для его жизни. После этого его перенаправили в Перт на самолете Королевской летной докторской службы. В детской больнице ребенок пройдет дополнительное лечение.
Ранее сообщалось, что полутораметровая акула напала на профессионального серфера у побережья австралийского штата Западная Австралия и искусала его на глазах у друга. Мужчина отбился от хищной рыбы, несколько раз ударив ее.