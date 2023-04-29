Захарова отреагировала на визит американской делегации на Украину словами о марихуане

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на визит американской делегации на Украину словами о марихуане. Комментарий дипломата появился в ее Telegram-канале.

Ранее посол США в Киеве Бриджит Бринк сообщила, что делегация страны приехала в республику, чтобы подписать с главой Украины Владимиром Зеленским документ о помощи малому и среднему бизнесу. Уточнялось, что речь идет об инвестициях в 25 миллионов долларов.

«Это что такое за "малый и средний бизнес" на 25 миллионов долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны как в Нью-Йорке?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее представитель российского МИД высмеяла слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что между народами США и России нет разногласий. Захарова указала на то, что Вашингтон активно оказывает военную помощь Киеву, в результате чего россиян «убивают по наводке США».