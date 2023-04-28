Захарова высмеяла слова американского посла об интересах США и россиян. Как это связано с Украиной?

Захарова высмеяла слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий с народом России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью, которое дала посол США в Москве Линн Трейси газете «Коммерсантъ». Об этом дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Отсутствие разногласий

Захарова высмеяла слова Трейси о том, что между народом России и США нет разногласий. По ее мнению, заявление посла не соответствует интересам Вашингтона. Захарова упрекнула США в поставках военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отметила, что россияне погибают в результате действий украинской власти, которая пришла к власти в результате госпереворота, спровоцированного Вашингтоном.

Народ России убивают по наводке США, на деньги США, из оружия США, руками режима, приведенного к власти США в результате государственного переворота, срежиссированного США Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова также прокомментировала слова Трейси о том, что российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел страны Сергея Лаврова в ходе поездки в США для участия в работе Совета Безопасности ООН, якобы могли полететь своим ходом после получения виз. Сложившуюся ситуацию она назвала «любимым трюком американских властей».

Отношения США и России

Трейси оценила состояние диалога США и России и подчеркнула, что сейчас он находится на одной из самых низших точек за долгое время. При этом она отказалась считать россиян врагами Вашингтона, несмотря на многочисленные разговоры о русофобии в стране.

Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России Линн Трейси посол США в России

При этом Трейси удивилась термину «англосаксы», который используется в обновленной Концепции внешней политики России. Она посчитала его странным и средневековым. Посол отметила, что США являются многонациональной страной, в которой живут представители стран всего мира.

Участие в ДСНВ

Дипломат добавила, что Вашингтон готов встретиться с представителями Москвы, чтобы обсудить связанные с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вопросы. По ее словам, США «продолжат стремиться к миру без войн, в том числе путем расширенного стратегического диалога с Россией, когда это возможно».

При этом ранее руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби призвала Россию возобновить участие в ДСНВ. По ее словам, Вашингтон многое потерял от приостановки деятельности Москвы в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

Помощь США Украине

Американские чиновники все чаще стали обращаться к президенту страны Джо Байдену с призывом прекратить помогать Украине. В частности, с таким требованием выступил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

33 миллиарда долларов превысил объем военной помощи США Украине

США указом Байдена отправили Украине новый пакет военной помощи объемом в 325 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в поставку «войдут боеприпасы для поставленных реактивных систем залпового огня HIMARS (...) и артиллерийские снаряды».

100 миллионов долларов также передал Украине американский предприниматель Илон Маск.



До этого 19 конгрессменов от Республиканской партии США призвали Байдена прекратить помогать Украине. По их мнению, поддержка Киева на фоне усиления санкционного давления на Москву «грозит дальнейшей эскалацией конфликта». Политики также выступили против всех будущих пакетов, если они не будут направлены на скорейшее дипломатическое завершение конфликта.

В Пентагоне сообщали, что с начала работы действующей администрации президента США Джо Байдена объем военной помощи Украине превысил 33 миллиарда долларов.