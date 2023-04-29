«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ благодаря покеру Малкома

«Зенит» со счетом 5:1 обыграл «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде разгромил самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1 благодаря покеру Малкома. У гостей также отличился Клаудиньо. Единственный мяч хозяев забил Сергей Бабкин.

После 25 туров сине-бело-голубые занимают первое место в таблице чемпионата России, набрав 61 очко. Самарская команда остановилась на 12-м месте с 25 баллами в активе.

Следующий матч «Зенит» проведет на своей арене. 7 мая команда встретится с московским «Спартаком». «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с «Краснодаром».