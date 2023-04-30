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19:24, 30 апреля 2023Мир

Захарова заявила о праве России пойти на разрыв дипотношений с Польшей

Захарова: Россия имеет право на разрыв дипотношений с Польшей, но россияне пострадают

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Польшей. Дипломат сказала об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова подчеркнула, что данное решение может быть ответом на инцидент со школой при посольстве РФ в Варшаве. Однако, она отметила, что в случае принятия такого хода, пострадают граждане России, которые живут и работают в Польше.

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право», — сказала представитель МИД РФ в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Захарова заявила, что российская сторона даст очень жесткий ответ на захват польскими властями учебного учреждения при посольстве России в Варшаве. По ее словам, Москва уже начала подготавливать ответные меры, а сама школа готовиться к возобновлению работы в новом здании.

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Сергей Равин
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