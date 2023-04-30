Захарова анонсировала жесткий ответ на захват школы в Польше

Мария Захарова анонсировала жесткий ответ на захват школы при посольстве России в Польше

Россия даст очень жесткий ответ на захват польскими властями школы посольстве России в Варшаве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, Москва уже начала разрабатывать ответные меры, а сама школа — готовиться к переезду новое здание.

«Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате», — анонсировала дипломат.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.