Клуб РПЛ объявил об отставке главного тренера

Воронежский «Факел» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Пятибратова

Воронежский «Факел» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Пятибратова. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Эта тренерская отставка стала 17-й в сезоне-2022/2023 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу», — заявил Пятибратов. Специалист отметил, что от этого этапа карьеры у него останутся только добрые воспоминания, и пожелал команде побед.

Пятибратов возглавил «Факел» в 2020 году. Под его руководством клуб вышел из Первой лиги в РПЛ.

После 25 игр в чемпионате России сезона-2022/2023 воронежская команда занимает 14 место, набрав 21 очко. Следующий матч «Факел» проведет на выезде против «Ростова» 6 мая.