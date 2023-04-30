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17:45, 30 апреля 2023Спорт

Клуб РПЛ объявил об отставке главного тренера

Воронежский «Факел» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Пятибратова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Воронежский «Факел» объявил об уходе главного тренера Дмитрия Пятибратова. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Эта тренерская отставка стала 17-й в сезоне-2022/2023 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу», — заявил Пятибратов. Специалист отметил, что от этого этапа карьеры у него останутся только добрые воспоминания, и пожелал команде побед.

Пятибратов возглавил «Факел» в 2020 году. Под его руководством клуб вышел из Первой лиги в РПЛ.

После 25 игр в чемпионате России сезона-2022/2023 воронежская команда занимает 14 место, набрав 21 очко. Следующий матч «Факел» проведет на выезде против «Ростова» 6 мая.

Андрей Стрельцов
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