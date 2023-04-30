Глава МИД Венгрии оценил слова Зеленского о поведении Будапешта

Глава МИД Венгрии заявил, что не Зеленскому оценивать поведение Будапешта как члена НАТО

Не президенту Украины Владимиру Зеленскому давать оценку поведению Венгрии как члена НАТО. Так на упрек украинского лидера в «неадекватном поведении» и занятии пророссийской позиции отреагировал глава МИД республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неадекватным. К счастью, это не ему решать», — подчеркнул дипломат.

Сийярто напомнил политику, что венгерский народ уже заплатил высокую цену за этот конфликт и многие члены венгерской общины в Закарпатье, проживающие на территории Украины, погибли в зоне боевых действий.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО. «Все решения в этом направлении могут приниматься только при полном соблюдении странами-претендентами условий, а также при полном консенсусе стран-союзников по НАТО», — сказал глава ведомства.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро также назвала необходимым одобрение России для вступления Украины в Североатлантический альянс. По словам политика, членство Украины в НАТО без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем «в виде определенного соглашения».