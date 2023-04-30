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16:41, 30 апреля 2023Мир

Глава МИД Венгрии оценил слова Зеленского о поведении Будапешта

Глава МИД Венгрии заявил, что не Зеленскому оценивать поведение Будапешта как члена НАТО

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Не президенту Украины Владимиру Зеленскому давать оценку поведению Венгрии как члена НАТО. Так на упрек украинского лидера в «неадекватном поведении» и занятии пророссийской позиции отреагировал глава МИД республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неадекватным. К счастью, это не ему решать», — подчеркнул дипломат.

Сийярто напомнил политику, что венгерский народ уже заплатил высокую цену за этот конфликт и многие члены венгерской общины в Закарпатье, проживающие на территории Украины, погибли в зоне боевых действий.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО. «Все решения в этом направлении могут приниматься только при полном соблюдении странами-претендентами условий, а также при полном консенсусе стран-союзников по НАТО», — сказал глава ведомства.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро также назвала необходимым одобрение России для вступления Украины в Североатлантический альянс. По словам политика, членство Украины в НАТО без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем «в виде определенного соглашения».

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Виктория Кондратьева
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