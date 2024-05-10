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23:45, 10 мая 2024Мир

Посол России обвинил Украину в атаке на школы и жилые дома с помощью оружия США

Посол Антонов: Украина использует оружие США для обстрела школ и жилых домов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Украина использует полученное от США оружия для нанесения ударов по российским школам и жилым домам вопреки обещаниям, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, отмечает дипломат, американская администрация снимает с себя ответственность за атаки Киева по территории РФ. Он подчеркнул, что жертвами обстрелом становятся в том числе женщины и дети.

По словам Антонова, украинские власти «плевать хотели на обещания спонсорам» не применять переданное им западными союзниками оружие против целей в России.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил об отсутствии свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом. При этом в Белом доме признали, что контролировать использование поставленного Украине оружия сложно. Там отметили, что Вашингтон пытается мониторить, но это очень трудная задача.

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      Марина Совина
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