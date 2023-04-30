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12:01, 30 апреля 2023Спорт

МИД России оценил идею МОК допустить трансгендеров на Олимпиаду

МИД России заявил, что допуск трансгендеров на Олимпиаду ставит под угрозу женский спорт

Фото: Jacob Rice / Unsplash

Российский МИД оценил идею Международного олимпийского комитета (МОК) допустить трансгендеров на Олимпийские игры. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

МИД заявил, что подобные нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, так как к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие физическое преимущество. «О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, в таком случае может идти речь», — задались вопросом они.

В авгуте 2022 года российский пловец Андрей Минаков оценил возможность участия трансгендеров в соревнованиях. Спортсмен заявил, что толерантно относится к теме смены пола, однако не в ситуации с профессиональными атлетами. Он назвал участие трансгендеров в турнирах несправедливым.

В декабре 2021 года МОК представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

Анастасия Борисова
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