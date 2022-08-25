Российский пловец оценил возможность участия трансгендеров в соревнованиях

Российский пловец Минаков назвал участие трансгендеров в соревнованиях несправедливым

Российский пловец Андрей Минаков оценил возможность участия трансгендеров в соревнованиях. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что толерантно относится к теме смены пола, однако не в ситуации с профессиональными атлетами. Он назвал участие трансгендеров в турнирах несправедливым. «Есть разница между полом и гендером. Против биологии и развития двух разных организмов не попрешь», — подчеркнул Минаков.

4 августа Международная федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

В марте этого года американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации. Спортсменка выиграла на дистанции 500 ярдов (457,2 метра) вольным стилем, опередив серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Это вызвало недовольство соперниц.