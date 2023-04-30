Сенатор Карасин указал на противоречивые заявления Меркель об украинском конфликте

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал на роль бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в украинском конфликте. В беседе с «Лентой.ру» сенатор отметил противоречивые заявления экс-главы Германии.

Ранее Меркель рассказала, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт России и Украины, когда была у власти. Бывший канцлер подчеркнула, что очень беспокоится об Украине и считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

Ангела Меркель, несомненно, активный участник всех тех процессов, которые были связанны с Украиной на протяжении последних лет до ее ухода в отставку Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Она достойный политик и женщина, но она внутренне противоречива. Потому что не так давно она сделала "революционное" заявление о том, что все то, что происходило в 2015 году в Минске, так называемые Минские договоренности и комплекс мер по решению всех проблем Украины, которые в том числе она обсуждала, — что это все была фикция, направленная на то, чтобы взять тайм-аут для усиления оборонной способности военной составляющей украинского режима», — напомнил Карасин.

Сенатор заявил, что если заявление Меркель о Минских договоренностях — правда, а не отговорка, тогда получается, что это заговор против России, направленный на то, чтобы переговоры были лишь ширмой для враждебных действий.

«Видимо, так оно и было. А российские представители во главе с президентом действовали открыто, конструктивно, создавая документ Минских договоренностей», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Западные участники этого процесса и бывший президент Украины Петр Порошенко занимались откровенной долгосрочной провокацией, направленной на военный конфликт с Россией. Естественно, этот конфликт произошел, и он продолжается Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Высказывание Меркель о попытках предотвратить военный конфликт России и Украины раскритиковал Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — заявил он.

В феврале бывший канцлер ФРГ заявляла, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш во времени, который позволил подготовиться к конфликту.