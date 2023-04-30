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14:35, 30 апреля 2023Мир

Папа Римский призвал молиться за русский и украинский народы

Папа Римский Франциск в Будапеште призвал молиться за русский и украинский народы

Фото: Vatican Media / Simone Risoluti / Reuters

Папа Римский Франциск во время мессы в Будапеште призвал молиться за русский и украинский народы. Об этом сообщает ТАСС.

«Из этого города и этой страны взываю к сердцу [Богоматери], в котором вера и будущее всего Европейского континента, о котором я много думал в эти дни, особенно о мире. Святая Дева, защити народы, которые страдают. Защити мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил», — сказал понтифик.

Папа Римский Франциск также пожелал посеять в сердцах людей и правителей государств стремление к построению мира, чтобы обеспечить молодым поколениям будущее без войн.

В начале апреля понтифик на площади Святого Петра призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат, а также за жертв военных преступлений. Ранее Папа Римский Франциск продемонстрировал готовность выступить в роли посредника в переговорах между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

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Нина Ташевская
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