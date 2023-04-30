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14:54, 30 апреля 2023Россия

Бывший главком Сухопутными войсками высказался о плане наступления на Украине

Экс-главком Сухопутными войсками Чиркин: наступление России на Украине обязательно будет
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Libkos / AP

Наступление России на Украине обязательно будет. Об этом заявил бывший главнокомандующий Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Владимир Чиркин в беседе с «МК».

Экс-главком Сухопутных войск сравнил текущее положение России в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине с ситуацией в 1943 году под Курском, когда на линии фронта образовалась дуга. По словам Чиркина, тогда российское командование понимало, что по основаниям этого выступа с юга и севера противник нанесет удары по сходящимся направлениям. Он отметил, что российские войска тогда, как и сейчас, находились в преднамеренной обороне.

Чиркин добавил, что сейчас ситуация по линии фронта совершенно другая, нежели чем была в 2022 году. Так, российская сторона сократила ее более чем в два раза от первоначальной и ввела дополнительные войска. Также он указал на организованную ВС России серьезную оборону на южном направлении. В настоящее время, обратил внимание экс-главком Сухопутных войск, Россия практически не наступает, а ведет позиционные бои тактического уровня.

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По его мнению, российской стороне требуется концентрировать и наращивать средства, включая боевую технику, боеприпасы и топливо, а также грамотно распределять их в своем тылу. После этого, считает Чиркин, российские войска начнут наступление.

«[Наступление России] будет. Обязательно будет. <...> Мы же не можем, сидя в обороне, надеяться, что возьмем всю Украину вплоть до границ с Польшей, Румынией и Венгрией? Нет, конечно. Так что наступление обязательно будет», — сказал он, согласившись с тем, что победы в обороне ожидать нельзя.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Ранее он заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно, что должно гарантировать его успех.

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Варвара Кошечкина
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