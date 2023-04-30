Школа при посольстве России в Польше возобновит работу в другом здании

Посол Андреев: школа при посольстве РФ в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании

Школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев в беседе с РИА Новости.

«После майских праздников. После 9 мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме», — сказал Андреев.

В субботу, 29 апреля, стало известно, что представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при российской дипломатической миссии. Сотрудники учебного учреждения были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. Позже в МИД России заявили, что «столь наглый» шаг Варшавы «не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России».

