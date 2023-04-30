Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 30 апреля 2023Россия

Губернатор сообщил о еще двух погибших при обстреле ВСУ Брянской области

Губернатор Богомаз: число погибших при обстреле ВСУ поселка Суземка выросло до четырех

Фото: Violeta Santos Moura / Unsplash

Число жертв обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канал сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что на данный момент пострадавшими от действий ВСУ числятся двое граждан. Они находятся в больнице под присмотром врачей. «Погибли четверо мирных жителей», — сказал чиновник, добавив, что в поселке введен режим ЧС.

Ранее Mash сообщил, что возможной целью атаки ВСУ на Суземку могло быть крупное оборонное предприятие. Авторы Telegram-канала не уточнили, о каком именно объекте идет речь, однако заявили, что он находится менее чем в километре от места прилетов.

ВСУ обстреляли поселок Суземка два раза за ночь. О первом обстреле Богомаз сообщил в 00:58 воскресенья, 30 апреля. О второй атаке стало известно через несколько часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки
Российские силы уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском
ВС России уничтожили 85 украинских военных под Харьковом
Бывший главком Сухопутными войсками высказался о плане наступления на Украине
Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны России
Частный самолет жестко приземлился в российском городе
Дибров оценил возвращение шоу «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей
Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов до турниров
Папа Римский призвал молиться за русский и украинский народы
На защищавшего Медведчука адвоката завели дело на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.