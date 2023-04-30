Губернатор сообщил о еще двух погибших при обстреле ВСУ Брянской области

Губернатор Богомаз: число погибших при обстреле ВСУ поселка Суземка выросло до четырех

Число жертв обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канал сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что на данный момент пострадавшими от действий ВСУ числятся двое граждан. Они находятся в больнице под присмотром врачей. «Погибли четверо мирных жителей», — сказал чиновник, добавив, что в поселке введен режим ЧС.

Ранее Mash сообщил, что возможной целью атаки ВСУ на Суземку могло быть крупное оборонное предприятие. Авторы Telegram-канала не уточнили, о каком именно объекте идет речь, однако заявили, что он находится менее чем в километре от места прилетов.

ВСУ обстреляли поселок Суземка два раза за ночь. О первом обстреле Богомаз сообщил в 00:58 воскресенья, 30 апреля. О второй атаке стало известно через несколько часов.