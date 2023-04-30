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18:13, 30 апреля 2023Россия

Знакомая расчленивших дочь родителей рассказала о конфликтах в семье

Знакомая расчленивших дочь родителей из Ростова-на-Дону рассказала о конфликтах в семье

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Знакомая жестоко убивших и расчленивших восьмимесячную дочь родителей из Ростова-на-Дону рассказала в беседе с «Лентой.ру», что не раз была свидетельницей конфликтов в семье. Также она отметила, что подозревала, что мужчина был наркоманом.

«Сказать, что я в шоке [от произошедшего], — это ничего не сказать. У меня до сих пор слезы градом. Я этого ребенка с самых первых дней жизни знала. Ей было где-то две недели, и я пошла нянчить ее. Это вообще шок для меня. Ужас какой-то», — поделилась россиянка.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что назвать произошедшее неожиданным она не может. «Все было ожидаемо. Они оба неадекватные. Они и на меня кидались драться. Поэтому, к сожалению, этого стоило ожидать», — добавила она.

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Россиянка рассказала, что уволилась именно из-за конфликтов с мужчиной. Также она сообщила, что не раз была свидетельницей споров и между супругами.

«Я когда только пришла к ним работать, он на второй или третий день хлопнул дверью и ушел от нее. Потом к ней опека приходила, он ее вызывал. А сам он наркоман, я подозревала, потому что какой-то такой чумной был. Я его даже иной раз побаивалась», — сообщила собеседница издания.

Ранее стало известно, что двое родителей из Ростова-на-Дону жестоко убили восьмимесячную дочь. Сообщалось, что предприниматель Яков Майборода во время ссоры с женой, студенткой-педиатром Анастасией, попытался ударить ту ногой, но промахнулся и попал в голову дочери. От нанесенных повреждений девочка скончалась.

После произошедшего супруги обратились в полицию и заявили о пропаже ребенка. Останки девочки были обнаружены во время осмотра места жительства семейной пары. Якова и Анастасию задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.

Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

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Алена Шевченко
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