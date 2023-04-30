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19:45, 30 апреля 2023Спорт

Арестованную за продажу наркотиков вице-чемпионку Игр-1980 выпустили под залог

Арестованную за продажу наркотиков вице-чемпионку Игр-1980 Варганову выпустили под залог

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вице-чемпионку Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлану Варганову, ранее арестованную за продажу наркотиков в Гоа, выпустили под залог. Об этом сообщает ТАСС.

«По имеющимся данным, выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена», — заявили в генконсульстве России в Мумбаи. Отмечается, что разбирательство в ее отношении продолжается.

Об аресте Варгановой стало известно в субботу, 29 апреля. Вместе с ней задержали бывшего российского полицейского и их сообщника из Индии. При задержании были изъяты запрещенные вещества и деньги, вырученные за их продажу.

Варганова завоевала серебро на Олимпиаде-1980 в плавании брассом на 200 метров. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира в 1982 году. Кроме того, в ее активе бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Андрей Стрельцов
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