В Варшаве рассказали о планах на отнятую у посольства России школу

Власти Польши хотят использовать отнятую у посольства России школу в образовательных целях

Власти Польши хотят использовать отнятую у посольства России школу в образовательных целях. О таких планах рассказал вице-мэр Варшавы Томар Братек, передает РИА Новости.

«Мы намерены обратиться к воеводе мазовецкому с просьбой передать эту собственность для образовательных целей. Таким образом, мы сможем использовать эти классы в образовательных целях», — заявил чиновник.

По его словам, в скором времени в здании будет проведена инвентаризация и дана оценка на сколько оно соответствует требованиям образовательных учреждений. «На первый взгляд оно, кажется, отвечает этим требованиям», — заключил Братек.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

Российский МИД позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. Тогда же посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Москва готовится заявить Варшаве протест.