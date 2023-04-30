Глава Украины Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который необходимо разделить

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованному на YouTube.

«Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему», — отметил украинский лидер и добавил, что, так как «беду проглотить сложно», необходимо разделить ее на кусочки.

В том же интервью Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет для какой-либо чрезвычайной ситуации, к примеру, на случай попадания в плен. «Представляешь себе, президент Украины — в плену? Это позор!» — объяснил он и добавил, что необходимость ношения оружия обусловлена возможностью отстреливаться.

Кроме того, украинский президент сообщил, что вооруженные силы страны начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления западной авиации.