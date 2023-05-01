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18:58, 1 мая 2023Россия

У памятника Петру Великому в Москве упал дрон

Shot: в Москве задержали двоих людей, снимавших видео с упавшего у памятника дрона

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Москве у памятника Петру Великому упал дрон, сообщает Telegram-канал Shot. Полиция задержала двоих людей, снимавших видео с помощью квадрокоптера.

Отмечается, что упавший дрон принадлежит 22-летнему клипмейкеру, которого наняла 40-летняя предпринимательница. Она решила снять красивые виды столицы, чтобы разместить видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако коптер, потеряв управление, упал на территорию БЦ «Красный Октябрь».

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Полицию на место происшествия вызвали охранники бизнес-центра, заказчица и исполнитель оказались в полиции. Утверждается, что клипмейкер скрылся с места происшествия, однако позже его нашли.

Ранее очевидцы сообщали о летящем в сторону Москвы крупном беспилотнике. Они рассказали, что видели странный объект на 75-м километре трассы М-2 «Крым».

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Вера Владзиевская
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