Стали известны подробности подготовки Костомарова к протезированию

Sport24: Костомарову не делают операцию по протезированию из-за неготовности организма

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к операции по протезированию. Подробности стали известны Sport24.

Как сообщил источник издания, сейчас фигуристу не делают операцию из-за неготовности организма. «Было много осложнений, и есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно. Поэтому пока ждут, потому что протезирование можно делать на более-менее здоровый организм», — рассказал он и отметил, что предпочтительным местом проведения операции остается Германия.

26 апреля сообщалось, что у Костомарова возникли сложности в процессе реабилитации. «Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — заявил один из источников РБК.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.