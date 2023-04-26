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10:54, 26 апреля 2023Спорт

В окружении Костомарова рассказали о сложностях в процессе реабилитации

РБК: Роману Костомарову трудно даются упражнения для восстановления подвижности

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассказали о сложностях в процессе реабилитации. Подробности приводит РБК.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — заявил один из источников. Другой источник добавил, что Костомарову приходится крайне непросто, однако его состояние не ухудшается и остается стабильным.

17 апреля стало известно, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК также сообщал, что фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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