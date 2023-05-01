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23:17, 1 мая 2023Бывший СССР

В украинских войсках заявили о нехватке медиков под Артемовском

В украинских войсках заявили о нехватке медработников и средств эвакуации под Артемовском

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

В украинских войсках, находящихся под Артемовском (украинское название – Бахмут), отмечается нехватка медицинских работников и средств эвакуации раненых. Об этом рассказал санитарный инструктор, младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады украинских войск Сергей Зайцев в эфире канала «Рада», передает РИА Новости.

По словам Зайцева, ВСУ нуждаются в полевых передвижных аппаратах компьютерной томографии, также имеется нехватка технических средств, гусеничных и колесных средств эвакуации. «Нужны медики, хотелось бы видеть их тут больше. Надо, чтобы медики, которые находятся в тылу, шли служить в войска», — заявил он.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оценил ситуацию в Артемовске. Он назвал ее довольно сложной. Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные, которые ведут бои в Артемовске, находятся в сложном положении. «Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — заявила она.

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Екатерина Подвигина
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